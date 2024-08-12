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«Он мне очень помог и заставил все осознать». Рублев о психологической поддержке Сафина

«Он мне очень помог и заставил все осознать». Рублев о психологической поддержке Сафина

– Мне очень понравилось, как вы вчера говорили о депрессии и психологическом здоровье. Есть ли у вас совет, который вы можете дать молодым людям, которые тоже сталкиваются с этими проблемами? – Сложный вопрос, потому что мне тоже не помешал бы совет (смеется).

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