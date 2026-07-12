Биткоин оказался в тисках: предложение на биржах сокращается, но ликвидность продолжает исчезать

Ончейн-данные указывают на необычную ситуацию на рынке биткоина. За последнюю неделю с крупнейших мировых криптобирж были выведены значительные объемы BTC: совокупный показатель чистых потоков снизился на 172% относительно недавнего среднего уровня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии