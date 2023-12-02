Театр абсурда
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Театр абсурда

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Ксюша Собчак переживает по поводу решения Верховного суда

Ксюша Собчак переживает по поводу решения Верховного суда

Дилетант о политике Я думаю - чего Ксюша Собчак так раскричалась? Прямо, бедная, в голосину, как раньше в селах на похоронах.

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Комментарии
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Нургуль Калыгулова
А МАЛЕНЬКИЕ ЗПТ  И  ПЕНСИИ - ЭТ НЕ ДЛЯ НЕЕ!!
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13 час.
Нина Грекова
Честно? Не интересно читать (и не читаю) Ни за Собчак, ни за Нарусову. Это ... как два &quot;прыща на жопе&quot; ... неудобно сидеть и больно сковырнуть...
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11 час.
Vasil Cornev
Позор России, эти два урода, Ксюша и ее мама! Давно пора обеих к ногтю, как тифозных гнид!
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10 час.

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