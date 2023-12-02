Ксюша Собчак переживает по поводу решения Верховного суда

Нургуль Калыгулова А МАЛЕНЬКИЕ ЗПТ И ПЕНСИИ - ЭТ НЕ ДЛЯ НЕЕ!!

Нина Грекова Честно? Не интересно читать (и не читаю) Ни за Собчак, ни за Нарусову. Это ... как два "прыща на жопе" ... неудобно сидеть и больно сковырнуть...