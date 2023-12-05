Силовики нагрянули с обысками в администрацию Заволжья

ЗАВОЛЖЬЕ, 5 декабря, ФедералПресс. Обыски с выемкой документов прошли в администрации Заволжья. В самом ведомстве в разговоре с «ФедералПресс» отказались от комментариев по поводу визита силовиков, ссылаясь на отсутствие руководства.