Силовики нагрянули с обысками в администрацию Заволжья

ЗАВОЛЖЬЕ, 5 декабря, ФедералПресс. Обыски с выемкой документов прошли в администрации Заволжья. В самом ведомстве в разговоре с «ФедералПресс» отказались от комментариев по поводу визита силовиков, ссылаясь на отсутствие руководства.
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