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Жена гонит мужа за то что, он приносит 20 тысяч. А за 200 тысяч готова потерпеть

Жена гонит мужа за то что, он приносит 20 тысяч. А за 200 тысяч готова потерпеть

Здравствуйте, Морена. Часто в комментариях читаю: "Баба гонит мужика за то, что он приносит двадцатку, а за двести тысяч готова и потерпеть".

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Комментарии
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Александр Григоров
Ну если он мужик а не альфонс то от такой надо бежать и чем скорей тем лучше
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9 час.
ВМ
Владимир Минаков
&quot;Женщины реже хотят покупать любовь, &quot;                                                          Такова физиология женщин. Они реже покупают, но чаще продают. И появляются и &quot;плечевые&quot;, и бордели, и эскортуслуги... Есть спрос - пояпятся и желающие такую услугу оказать. Работа не пыльная ( не метлой махать), и денежная. Ведь многие мадамы из этого контингента особыми стремлениями заморачивать голову наукой, себя не обременяют. А жить красиво, в хороших одеждах, при макияже, ухоженной и удовлетворённой - хочется. Вот и сочетают порою не любимую, но материально привлекательную, работу.
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9 час.
Виктор Белогорцев
откуда, откуда? ва от вас это и идет, вот дебилка заявила мужу «Да если бы у тебя не было квартиры и зарплаты, я бы тоже с тобой развелась, зачем такой муж нужен!» и теперь она не может понять, почему он спит отдельно на диване, не разговаривает с ней и спрашивает как исправить ситуацию, на что он обижается
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3 час.

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