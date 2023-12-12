Жена гонит мужа за то что, он приносит 20 тысяч. А за 200 тысяч готова потерпеть

Александр Григоров Ну если он мужик а не альфонс то от такой надо бежать и чем скорей тем лучше

ВМ Владимир Минаков "Женщины реже хотят покупать любовь, " Такова физиология женщин. Они реже покупают, но чаще продают. И появляются и "плечевые", и бордели, и эскортуслуги... Есть спрос - пояпятся и желающие такую услугу оказать. Работа не пыльная ( не метлой махать), и денежная. Ведь многие мадамы из этого контингента особыми стремлениями заморачивать голову наукой, себя не обременяют. А жить красиво, в хороших одеждах, при макияже, ухоженной и удовлетворённой - хочется. Вот и сочетают порою не любимую, но материально привлекательную, работу.