Названы самые высокооплачиваемые профессии в Петербурге

В Северной столице самую высокую зарплату получают работники технического профиля. По данным аналитиков, наибольший среднемесячный доход за последние три месяца имеют машинисты спецтехники, поездов и самолетов.
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