Диетолог Макиша заявила о незначительном значении спорта в снижении веса

Активные занятия спортом не играют важной роли в похудении – по словам диетолога.Вопреки распространенному мнению о том, что для снижения веса нужно как можно больше двигаться и есть поменьше, такой подход может иметь противоположный результат.
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