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Новости Липецка

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  • Егор Горшков
    Это значимое событие не только для города, но и для всего региона.Герман Греф и Иго...

Школьники из Липецкой области помогли спасти пациентку с острым диабетом

Школьники из Липецкой области помогли спасти пациентку с острым диабетом

Неожиданный «звонок» прервал урок в медицинском классе лицея села Долгоруково. У 52-летней местной жительницы внезапно подскочил уровень сахара в крови до зашкаливающих значений – врачи заподозрили впервые выявленный диабет.

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