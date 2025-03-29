Школьники из Липецкой области помогли спасти пациентку с острым диабетом

Неожиданный «звонок» прервал урок в медицинском классе лицея села Долгоруково. У 52-летней местной жительницы внезапно подскочил уровень сахара в крови до зашкаливающих значений – врачи заподозрили впервые выявленный диабет.
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