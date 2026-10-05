70 лет исполнилось Российскому Союзу ветеранов

29 сентября 1956 года на первой Всесоюзной конференции ветеранов войны 562 фронтовика, среди которых были 85 Героев Советского Союза, единогласно приняли решение учредить первую в стране организацию ветеранов войны - Советский Комитет ветеранов войны.
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