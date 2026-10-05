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70 лет исполнилось Российскому Союзу ветеранов

70 лет исполнилось Российскому Союзу ветеранов

29 сентября 1956 года на первой Всесоюзной конференции ветеранов войны 562 фронтовика, среди которых были 85 Героев Советского Союза, единогласно приняли решение учредить первую в стране организацию ветеранов войны - Советский Комитет ветеранов войны.

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