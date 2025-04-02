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Царьград

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Россия начала расследование более 6 тыс. дел о преступлениях ВСУ и наёмников

Россия начала расследование более 6 тыс. дел о преступлениях ВСУ и наёмников

Генпрокурор Игорь Краснов сообщил о возбуждении свыше 6 тыс. дел против 1200 лиц за использование запрещённых средств войны ВСУ и наёмниками.

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