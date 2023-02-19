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Боррель призвал решить проблему с боеприпасами для Украины в течение недель

Боррель призвал решить проблему с боеприпасами для Украины в течение недель

Украина получила достаточно оружия, но недостаточно боеприпасов, поэтому Европейский союз (ЕС) должен решить эту проблему в течение нескольких недель.

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