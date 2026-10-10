Во Львове: Реактивный дрон впервые долетел до нашего города

Впервые реактивная «Геранька» долетела непосредственно до Львова. Об этом сообщают мониторинговые каналы, оценивая произошедшее как существенное повышение угрозы для западных областей Украины.
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