Минобороны России опубликовало кадры оказания военными врачами ЗВО медицинской помощи мирным жителям Харьковской области

Врачи проводят круглосуточные приемы граждан как с болями бытового характера, так и с травмами, полученными в результате ракетных и минометных ударов ВСУ.
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