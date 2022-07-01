Минобороны России опубликовало кадры оказания военными врачами ЗВО медицинской помощи мирным жителям Харьковской области

Минобороны России опубликовало кадры оказания военными врачами ЗВО медицинской помощи мирным жителям Харьковской области

Врачи проводят круглосуточные приемы граждан как с болями бытового характера, так и с травмами, полученными в результате ракетных и минометных ударов ВСУ.

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