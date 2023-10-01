Министр солидарности Марокко посетила районы, пострадавшие от землетрясения

Министр солидарности, социальной интеграции и семьи Марокко Аватиф Хайар посетила в четверг коммуну Мулай Брахим в провинции Аль-Хауз, которая сильно пострадала от землетрясения 8 сентября в этом регионе, 29 октября сообщает MWN.