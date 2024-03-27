В России мужчина попал в психушку после курения вейпа

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал о жителе региона, который, будучи заядлым курильщиком вейпа, в остром психическом состоянии был госпитализирован в психиатрическую больницу, пишет РИА Новости.
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