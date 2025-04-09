В НМГ рассказали о разработке проектов в Латинской Америке и на Ближнем Востоке

Крупнейший в России медиахолдинг Национальная Медиа Группа (НМГ) активно выходит на новые рынки, включая Латинскую Америку и Китай, демонстрируя высокие показатели продаж таких фильмов, как «Вторжение» и «Красный шелк».
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