Русская армия продолжает освобождение оккупированной украинскими формированиями части Курщины.В районе населённого пункта Николаево-Дарьино в Курской области бойцы русской армии уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) украинских формирований.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии