Линейка платформ Apple M4 станет первой в семействе, которая будет доступна во всех моделях Mac без исключения

Однокристальная система Apple M4 пока доступна только в новых iPad Pro, но, конечно, появится в Mac. Теперь же сообщается, что это будет первая линейка семейства, которая будет доступна для всех моделей Mac.
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