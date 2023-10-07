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Британский премьер заявил о праве Израиля на самооборону

Британский премьер заявил о праве Израиля на самооборону

Global look press/dpa/Ilia Yefimovich Израиль имеет полное право на самооборону после того, как боевики движения ХАМАС нанесли ракетные удары по территории страны, заявил в субботу, 7 октября, на своей странице в соцсети Х премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

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