Петербуржцев предупредили о жаре в оранжереях Ботанического сада

Экскурсии могут быть приостановлены Сегодня в Петербурге обещают жаркую солнечную погоду, и в отдельных оранжереях Ботанического сада Петра Великого температура может достигать 35 и более градусов при высокой влажности.
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