Чемпионат Казахстана по хоккею. «Снежные Барсы» уступили «Алтаю-Торпедо»

Прошел очередной игровой день чемпионата Казахстана по хоккею. «Снежные Барсы» - «Алтай-Торпедо» – 3:6 Матч сборной Казахстана в Париже – безумие: французы забили 8, на счету Мбаппе покер «В «Астане» в этом году была война за власть».
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