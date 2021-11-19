Чемпионат Казахстана по хоккею. «Снежные Барсы» уступили «Алтаю-Торпедо»

Прошел очередной игровой день чемпионата Казахстана по хоккею. «Снежные Барсы» - «Алтай-Торпедо» – 3:6 Матч сборной Казахстана в Париже – безумие: французы забили 8, на счету Мбаппе покер «В «Астане» в этом году была война за власть».