Всенародное веселье перед Великим постом: обычаи и традиции Масленицы

В 2025 году Масленица пройдёт с 24 февраля по 2 марта. Праздник по традиции привязан к датам Сырной седмицы православного календаря — последней перед 40-дневным Великим постом, который завершится на Пасху.
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