Видео: Житель Смоленска больше года пытается доказать, что в могилу его отца подхоронили постороннего человека

Скандал с мистическим оттенком разгорелся после «заселения» усопшей в чужую могилу. Житель Смоленска более года пытается выяснить почему осквернили захоронение его родственников и «подселили», как он считает, постороннего человека.
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