Тренер Балахнин заявил об ошибке Станковича в матче "Спартака" и "Ростова"

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин заявил, что его не удивило поражение московского "Спартака" от "Ростова" в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России, а также отметил, что наставник красно-белых Деян Станкович ошибся с выбором состава на поединок.