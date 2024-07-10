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После "детской провокации" в Киеве Алла Пугачёва заявила о Боге. Вышло стыдно

После "детской провокации" в Киеве Алла Пугачёва заявила о Боге. Вышло стыдно

"Примадонна" после продолжительного молчания неожиданно вышла на связь. Сразу после "детской провокации" в Киеве Алла Пугачёва заявила о Боге.

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Комментарии
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Михаил
ЗАЧЕМ ВООБЩЕ О НЕЙ ВСПОМИНАТЬ,ПУСТЬ ИСДОХНЕТ В ЗАБВЕНИИ.
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3 час.
tsan tsan
А одном Пугачёва права, что Бог очень терпелив. Это так, коли Бог позволяет трепать своё имя устами существа без определённого вероисповедания, без определённого места жительства и т.д
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47 мин.
сергей максимов
Старая корова вдруг решила о себе напомнить! Любой способ для этого &quot;туловища&quot; подходит!
Ответить
6 мин.

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