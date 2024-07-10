После "детской провокации" в Киеве Алла Пугачёва заявила о Боге. Вышло стыдно

Михаил ЗАЧЕМ ВООБЩЕ О НЕЙ ВСПОМИНАТЬ,ПУСТЬ ИСДОХНЕТ В ЗАБВЕНИИ.

tsan tsan А одном Пугачёва права, что Бог очень терпелив. Это так, коли Бог позволяет трепать своё имя устами существа без определённого вероисповедания, без определённого места жительства и т.д