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У «Реала» 300 матчей в ЛЧ – больше всех. «Бавария» сыграла 280 раз, «Барселона» – 277

«Реал» первым в истории Лиги чемпионов добрался до 300-го матча в Лиге чемпионов. Впервые мадридцы сыграли в ЛЧ 13 сентября 1995 года – против «Аякса».

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