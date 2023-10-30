Чемпионат и первенство мира по универсальному бою пройдут в Новосибирске

В Новосибирской области с 1 по 4 ноября при поддержке регионального Правительства на площадке многофункциональной ледовой арены «Сибирь-Арена» пройдут международный чемпионат и первенство мира по универсальному бою.
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