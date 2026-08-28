Metro новости
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Metro новости

71 977 подписчиков

На какие темы общаются петербургские папы в "Отцовском клубе"

На какие темы общаются петербургские папы в "Отцовском клубе"

В Северной столице сообщество "Отцовский клуб" за три недели работы собрало более 2700 участников. Это закрытый чат в соцсетях, где папы делятся опытом воспитания и договариваются о совместных прогулках с детьми.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии