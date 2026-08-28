На какие темы общаются петербургские папы в "Отцовском клубе"

В Северной столице сообщество "Отцовский клуб" за три недели работы собрало более 2700 участников. Это закрытый чат в соцсетях, где папы делятся опытом воспитания и договариваются о совместных прогулках с детьми.
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