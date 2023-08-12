О чем фейк ВС РФ сжигают тела своих солдат в мобильных крематориях, чтобы скрыть огромные потери из-за украинского наступления.
Фейк: ВС РФ сжигают тела своих солдат в мобильных крематориях
Комментарии
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Житель Империи
Ну, так и чеснейшая западная пресса тоже тут намедни раструбила, что Русский «леопард» напоролся на украинский «Ланцет», с видеодоказательсвом и коментариями… . Причём несколько дней не было никакого опровержения.
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11 час.
Константин Линьков
Ну конечно, то что делает украина валят на Россию, это их привычный манёвр!
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7 час.
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