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Эксперт Масюк: технология «Алиса» не может подслушивать людей

Эксперт Масюк: технология «Алиса» не может подслушивать людей

Технология голосового помощника «Алиса» не позволяет ей подслушивать людей, также в устройствах присутствует кнопка выключения микрофона, которая блокирует такую возможность даже с точки зрения оборудования.

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