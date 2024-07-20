Эксперт Масюк: технология «Алиса» не может подслушивать людей

Технология голосового помощника «Алиса» не позволяет ей подслушивать людей, также в устройствах присутствует кнопка выключения микрофона, которая блокирует такую возможность даже с точки зрения оборудования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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