Из детдома в семью

Фото: СнобКак стимулировать приднестровцев к усыновлению сирот и детей, оставшихся без попечения родителей? Власти Приднестровья считают, что одним из способов могут стать изменения в законодательстве, связанные с пособиями.
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