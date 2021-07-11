Магомед Оздоев: «Зениту» реально дойти до 1/4 финала ЛЧ. Дальше – шансы малы»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев высказался по поводу выступлений в Лиге чемпионов. – Есть ли проблема завышенных ожиданий со стороны болельщиков в Лиге чемпионов? Особенно учитывая, что в следующем сезоне «Зенит» будет посеян в третьей корзине? – Это правильно – требовать от клуба, который каждый год становится чемпионом.
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