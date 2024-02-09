Год тюрьмы условно получила кассир подпольного казино под Новосибирском

Женщина по договоренности выполняла работу администратора-кассира и оператора в игорном заведении. Она получала от посетителей деньги, вела учет ставок и их участников, знакомила игроков с правилами игры.
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