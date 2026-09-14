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Карпин считает, что Сафонов заслуженно попал в номинанты на приз Яшина

Карпин считает, что Сафонов заслуженно попал в номинанты на приз Яшина

Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что голкипер «ПСЖ» и национальной команды Матвей Сафонов заслуженно попал в номинанты на приз лучшему вратарю сезона имени Льва Яшина.

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