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Пятый канал

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Ягода летом — польза зимой: как клубника помогает поддерживать иммунитет

Ягода летом — польза зимой: как клубника помогает поддерживать иммунитет

Клубника считается одной из самых популярных сезонных ягод. Ее ценят не только за сладкий вкус и аромат, но и за состав: в свежих ягодах содержатся витамины, минералы и природные соединения, которые помогают поддерживать здоровье организма.

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