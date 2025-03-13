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Пронедра

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Предприимчивость евреев даже в выборе этажа: почему третий называли «еврейским» в СССР, и что из этого могут почерпнуть покупатели квартир в многоэтажке

Предприимчивость евреев даже в выборе этажа: почему третий называли «еврейским» в СССР, и что из этого могут почерпнуть покупатели квартир в многоэтажке

Предприимчивость евреев даже в выборе этажа: почему третий называли «еврейским» в СССР, и что из этого могут почерпнуть покупатели квартир в многоэтажке Ольга БезродняяВ советское время третий этаж в многоэтажных домах получил интересное и довольно необычное прозвище — «еврейский».

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