Предприимчивость евреев даже в выборе этажа: почему третий называли «еврейским» в СССР, и что из этого могут почерпнуть покупатели квартир в многоэтажке Ольга БезродняяВ советское время третий этаж в многоэтажных домах получил интересное и довольно необычное прозвище — «еврейский».