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Царьград

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Трамп предложил Янга сменить владельца сербской компании NIS

Трамп предложил Янга сменить владельца сербской компании NIS

Президент США Дональд Трамп номинировал Майкла Янга на должность посла в Белграде. Янг планирует содействовать смене владельца энергетической компании NIS, мажоритарно принадлежащей "Газпром нефти", из-за санкций США, вступивших в силу в октябре 2025 года.

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