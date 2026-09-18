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Business Daily

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Moët & Chandon создал Collection Impériale Création Nº1 — шампанское из семи выдающихся урожаев

Moët & Chandon создал Collection Impériale Création Nº1 — шампанское из семи выдающихся урожаев

Moët & Chandon представил Collection Impériale Création Nº1 — первую бутылку новой коллекции Haute Œnologie, в которой семь винтажей объединены в один сложный ансамбль.

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