Авито Услуги проведут интенсив для участников премии «Молодой предприниматель России»

Авито Услуги стали партнером Всероссийской премии «Молодой предприниматель России», поддерживая инициативы Росмолодёжи по развитию малого бизнеса и самозанятости в России.
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