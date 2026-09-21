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Авито Услуги проведут интенсив для участников премии «Молодой предприниматель России»

Авито Услуги проведут интенсив для участников премии «Молодой предприниматель России»

Авито Услуги стали партнером Всероссийской премии «Молодой предприниматель России», поддерживая инициативы Росмолодёжи по развитию малого бизнеса и самозанятости в России.

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