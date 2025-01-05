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Как решить проблему дефицита водителей грузовиков в России

Как решить проблему дефицита водителей грузовиков в России

В последние годы средний возраст водителей в грузоперевозках в России увеличился с 48 до 54 лет. Для устранения нехватки специалистов в сфере транспортных услуг автошколам следует обновить учебные программы, обучая основам профессии "водитель-экспедитор" и готовя водителей на современном оборудовании, заявил РИА Новости председатель комитета по логистике "Деловой России" и президент "Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков" Вадим Филатов.

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