Мир в котором мы живём

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Bloomberg объявило, что «Россия вторглась на Украину»

Bloomberg объявило, что «Россия вторглась на Украину»

Влиятельное американское агентство Bloomberg объявило, что «Россия вторглась на Украину». Соответствующий заголовок появился на сайте агентства около полуночи по московскому времени.

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