Пропалестинский манифестант совершил акт самосожжения в США

Начальник полиции Атланты Дарин Ширбаум на брифинге в пятницу, 1 декабря, заявил, что протестующий с палестинским флагом совершил попытку самосожжения возле консульства Израиля, – сообщает The Times of Israel.
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