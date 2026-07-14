Чемпион Европы по боксу Владислав Карпачев был застрелен в ДНР

В селе Гришино (ДНР) был застрелен чемпион Европы по боксу Владислав Карпачев и его мать. Согласно сообщению Игоря Карпачева, отца погибшего, перед убийством спортсмен подвергся пыткам, а из дома были похищены автомобиль, деньги и ценности.