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Царьград

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Чемпион Европы по боксу Владислав Карпачев был застрелен в ДНР

Чемпион Европы по боксу Владислав Карпачев был застрелен в ДНР

В селе Гришино (ДНР) был застрелен чемпион Европы по боксу Владислав Карпачев и его мать. Согласно сообщению Игоря Карпачева, отца погибшего, перед убийством спортсмен подвергся пыткам, а из дома были похищены автомобиль, деньги и ценности.

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