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Ретропоезд «Селигер» отправился в рейс с новыми вагонами

Составы окрашены в исторический зеленый цвет, их изготовили на Тверском вагоностроительном заводе. Знаменитый ретропоезд «Селигер», который курсирует из Бологого в Осташков, получил новые вагоны, стилизованные под соответствующую историческую эпоху.

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