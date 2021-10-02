Ретропоезд «Селигер» отправился в рейс с новыми вагонами

Составы окрашены в исторический зеленый цвет, их изготовили на Тверском вагоностроительном заводе. Знаменитый ретропоезд «Селигер», который курсирует из Бологого в Осташков, получил новые вагоны, стилизованные под соответствующую историческую эпоху.