Армянская полиция разыскивает человека, бросившего яблоко в Пашиняна

Метание продуктов на улицах армянской столицы продолжается.Сотрудники правоохранительных органов Еревана занимаются поиском гражданина, метнувшего через окно яблоком в сторону премьер-министра республики Никола Пашиняна.
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