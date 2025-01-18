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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кравец о 0:2 со «Спартаком»: «Куньлунь» сражался весь матч. Поломка стекла немного сбила наш настрой»

— Результат не радует, но у нас были моменты. Ребята сражались весь матч. В концовке выносили шайбы из пустых ворот.

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