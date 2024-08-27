Что такое лето ? Ну, конечно, это самое веселое и долгожданное время года для всех детей. Лето - это пора, которая всегда поражает нас своим разнообразием ароматных трав и душистых цветов, изобилием фруктов и овощей, лучистым солнышком и теплыми дождями, мимолетными грозами и.