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Что такое лето?

Что такое лето?

Что такое лето ? Ну, конечно, это самое веселое и долгожданное время года для всех детей. Лето - это пора, которая всегда поражает нас своим разнообразием ароматных трав и душистых цветов, изобилием фруктов и овощей, лучистым солнышком и теплыми дождями, мимолетными грозами и.

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