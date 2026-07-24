"Газета.Ru" перечислила ключевые особенности автомобилей Volga

Летом 2026 года на российском рынке официально стартовали продажи автомобилей под брендом Volga. Название, знакомое нескольким поколениям, теперь работает на совершенно иной продукт: три модели на современной платформе, производство в Нижнем Новгороде и планы по глубокой локализации.