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Газета.ру

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"Газета.Ru" перечислила ключевые особенности автомобилей Volga

"Газета.Ru" перечислила ключевые особенности автомобилей Volga

Летом 2026 года на российском рынке официально стартовали продажи автомобилей под брендом Volga. Название, знакомое нескольким поколениям, теперь работает на совершенно иной продукт: три модели на современной платформе, производство в Нижнем Новгороде и планы по глубокой локализации.

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