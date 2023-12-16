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Нижегородская правда

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Премию «Признание» получила гримëр нижегородского драмтеатра Маргарита Редькина

Премию «Признание» получила гримëр нижегородского драмтеатра Маргарита Редькина

Гримëр-постижëр нижегородского театра драмы Маргарита Редькина награждена премией «Признание». Благотворительный фонд поддержки деятелей искусства «Артист» отметил старейшего работника многолетний вклад в развитие культуры России.

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