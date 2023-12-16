Премию «Признание» получила гримëр нижегородского драмтеатра Маргарита Редькина

Гримëр-постижëр нижегородского театра драмы Маргарита Редькина награждена премией «Признание». Благотворительный фонд поддержки деятелей искусства «Артист» отметил старейшего работника многолетний вклад в развитие культуры России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии