Новый мятеж – теперь против Путина? Силуанов сделал ставку

Антон Силуанов требует сократить бюджет России на 10%. Внимание, вопрос: почему он противоречит своему начальнику, председателю правительства России и президенту России? Какой ущерб может нанести Минфин начавшемуся экономическому росту России?Силуанов велит экономить Заявление министра финансов России Антона Силуанова о необходимости "фронтального сокращения" расходов бюджета будет иметь далекоидущие и очень неприятные политические последствия.