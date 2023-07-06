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Новый мятеж – теперь против Путина? Силуанов сделал ставку

Новый мятеж – теперь против Путина? Силуанов сделал ставку

Антон Силуанов требует сократить бюджет России на 10%. Внимание, вопрос: почему он противоречит своему начальнику, председателю правительства России и президенту России? Какой ущерб может нанести Минфин начавшемуся экономическому росту России?Силуанов велит экономить Заявление министра финансов России Антона Силуанова о необходимости "фронтального сокращения" расходов бюджета будет иметь далекоидущие и очень неприятные политические последствия.

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Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Доколе?
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7 час.
ЮК
Юрий Кушнарев
щас опять,суки,про приватизацию задолдонят
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5 час.
НН
Надежда Никитина
Уже и Греф поддержал идею Силуанова -экономить, т.е не развиваться экономике. Если этот перец поддержал, значит атака на Россию и ВВП 5 колонны началась по настоящему.
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5 час.

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